Bandidos roubam cerveja e whisky de mercadinho em Cotia em plena luz do dia

Um deles acabou sendo preso pela GCM

Imagens de câmeras de segurança.

Dois bandidos foram flagrados roubando mercadorias de um mercadinho localizado na região do Jardim Santana, em Cotia, na manhã desta quarta-feira (4). Eles renderam um motorista de aplicativo e entraram no estabelecimento. Um deles estava armado.

Os criminosos chegaram a roubar 10 garrafas de whisky e 30 caixas de cerveja, além de dinheiro e celulares.Em determinado momento do roubo, o proprietário do estabelecimento reage e entra em luta corporal com um dos bandidos. Os dois fogem com o carro de aplicativo roubado.Com posse das informações do assalto, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia conseguiu localizar o carro roubado. O veículo estava abandonado na Avenida das Cruzadas.Próximo do local onde o carro foi encontrado, outra equipe da GCM conseguiu localizar um dos criminosos, que acabou sendo preso em flagrante. O segundo bandido não encontrado até o momento.O caso foi registrado como roubo à estabelecimento comercial na Delegacia de Cotia.