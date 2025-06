Dia dos Namorados tem prêmios e música ao vivo em shopping da região

Praça de Alimentação estará no clima especial da data, com apresentação musical; “Roleta da Sorte” dará brindes aos casais

Foto: Divulgação

Na data mais romântica do calendário, o Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, preparou atividades especiais para brindar os casais nesta quinta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados.

Na campanha “Minha Sorte É Você”, o consumidor do Shopping Central Park que fizer suas compras nas lojas participantes poderá girar a “Roleta da Sorte” recheada de prêmios especiais, tornando a experiência de compra mais atrativa.A “Roleta da Sorte” funcionará nos dias 12, 13 e 14 de junho, das 15h às 21h, e percorrerá todos os pisos do shopping. No dia 12, estará no Subsolo; no segundo dia, no Piso Térreo, e, no dia 14, na Praça de Alimentação. Os brindes são variados e incluem vouchers de 50% de desconto, cestas de chocolate, cestas de cosméticos, vale-compras de R$ 200, entre outras premiações.No dia 12, um ponto para fotos dos casais será disponibilizado em frente ao São Roque Supermercados. A Praça de Alimentação estará no clima especial que a data pede. À noite, tem show especial com a apresentação de Vinicius Sá a partir das 19h30, com distribuição de balões e corações.comenta Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.Roleta da Sorte🗓 Data: 12, 13 e 14 de junho de 2025📍 Local: Dia 12 (Subsolo); Dia 13 (Piso Térreo); e Dia 14 (Praça de Alimentação)⏰ Horário: Das 15h às 21hShow com Vinicius Sá🗓 Data: 12 de junho de 2025📍 Local: Praça de Alimentação⏰ Horário: 19h30