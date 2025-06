Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo em Cotia?

Comemoração católica será na próxima semana, dia 19 de junho

Tapetes de Corpus Christi é tradicionalmente confeccionado em Caucaia do Alto. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

O Corpus Christi não é um feriado nacional. A comemoração católica em 2025 será na próxima semana, dia 19 de junho, e, na maioria das capitais brasileiras, a data é tratada como feriado.

Assim como o Carnaval e a Páscoa, Corpus Christi não tem uma data fixa no calendário. A comemoração acontece 60 dias após o domingo de Páscoa, marcando um dos momentos mais importantes da tradição católica.O nome do feriado faz referência ao Corpo de Cristo e à instituição da Eucaristia, ocorrida durante a Última Ceia, quando Jesus compartilhou o pão e o vinho com os apóstolos antes de ser crucificado. A data foi oficialmente instituída pelo papa Urbano IV.A resposta é sim! Em Cotia, a data foi decretada como feriado municipal desde 2009, pelo então prefeito Carlão CamargoA mesma lei vale para o dia 2 de abril (dia da emancipação político-administrativa de Cotia); Sexta-Feira da Paixão e o dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do município, comemorado no dia 8 de setembro.Portanto, na quinta-feira da semana que vem, dia 19, é feriado em Cotia seguido de ponto facultativo na sexta-feira (20). Nestes dias não haverá expediente nas repartições públicas municipais. Os serviços essenciais, segurança e pronto atendimento, no entanto, funcionarão normalmente. O expediente volta ao normal na segunda-feira (23 de junho).