Acidente ocorreu no km 32 no sentido SP

Imagem: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

Um acidente foi registrado na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no início da tarde desta terça-feira (10).

A ocorrência, envolvendo dois veículos, aconteceu no km 32, no sentido da Capital Paulista.Segundo a Ecovias Raposo Castello houve interdição de duas faixas às 12h48, com liberação completa às 13:47. De acordo com a concessionária, não houve vítimas.