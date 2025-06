Cotia inicia campanha do agasalho; veja os pontos de arrecadação

Qualquer pessoa, comércio e empresa pode participar da campanha fazendo a sua doação

O Fundo Social de Cotia deu início à Campanha do Agasalho 2025. Estão sendo arrecadados itens de agasalhos e cobertores que serão doados para famílias carentes do município com o objetivo de mitigar os impactos das baixas temperaturas no período do inverno.

Fundo Social de Cotia: av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347, Jd. Nomura

Centro Administrativo de Cotia (CAC): rua Jorge Caixe 306 A, Portão

Centro Integrado Tributário (CIT) Cotia: av. Benedito Isaac Pires, 35, Pq. Dom Henrique

Ginásio de Esportes de Cotia: rua Ouro, s/nº, ao lado do Mercado Municipal

Vivenda Camarão: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lajeadinho

Agências da Caixa Econômica: Cotia av. Nossa Senhora de Fátima, 500 | Nova Cotia Av. Antônio Mathias de Camargo, 512, centro | Granja Viana rua José Lopes Vigara, 200, Jd. da Glória

Poupa Shopping: av. Nossa Senhora de Fátima, 833, Vila Monte Serrat

Qualquer pessoa, comércio e empresa pode participar da campanha fazendo a sua doação [veja abaixo os pontos de coleta].Estão sendo arrecadadas roupas, meias, luvas, toucas, calçados, cobertores em bom estado e limpos, em condição de uso imediato. Foram estabelecidos pontos para que a população possa fazer a sua doação, entre os pontos de coleta estão: a Prefeitura e equipamentos públicos administrativos, além de parceiros do setor privado.Empresários e comerciantes que desejarem fazer grandes doações podem entrar em contato com o Fundo Social (fundosocial@cotia.sp.gov.br e 11 4616-0466 ramal 2019).