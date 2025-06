Frente fria avança e traz chuva para Cotia a partir desta quinta-feira

Segundo a previsão do tempo, a chuva deve permanecer durante toda a sexta-feira (6); veja como fica o final de semana

Foto: Reprodução

Uma frente fria que se desloca pelo oceano, na altura do litoral paulista, avança sobre a região e traz fortes chuvas a partir desta quinta-feira (5). Em Cotia, a chuva começou por volta das 16h30.

Nesta sexta-feira (6), segundo o Climatempo, a temperatura máxima não deve superar os 20ºC em Cotia. Pancadas de chuva devem cair por todo o decorrer do dia.No sábado (7/), o cenário será semelhante, com mínima de 16ºC e máxima de 22ºC. Já no domingo (8), a máxima pode atingir os 22ºC. segundo o Climatempo.Sexta-feira (6) - 15ºC / 20ºC - o dia inteiro chuvosoSábado (7) - 16ºC / 22ºC - deve chover à tarde e à noiteDomingo (8) - 15º / 22ºC - deve chover à tarde e à noite