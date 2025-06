Cotia está entre as 3 cidades com melhor qualidade de vida da região, aponta ranking

Levantamento do Instituto Imazon considerou indicadores como educação, saúde e segurança; veja o ranking entre as cidades da região

Foto: Prefeitura de Cotia

Cotia está entre as cidades da região com a melhor qualidade de vida. De acordo com o instituto Imazon, o município está na 3ª posição do ranking, que considerou indicadores como educação, saúde e segurança.

Veja abaixo o ranking entre as cidades da região:



Santana de Parnaíba (48ª do estado de SP, com 68,04 pontos) Barueri (120ª do estado de SP, com 66,54 pontos) Cotia (159º do estado de SP, com 66,08 pontos) Taboão (160ª do estado de SP, com 66,07 pontos) Osasco (204ª do estado de SP, com 65,55 pontos) Vargem Grande Paulista (233ª do estado de SP, com 65,22 pontos) Jandira (272ª do estado de SP, com 64,89 pontos) Cajamar (319ª do estado de SP, com 64,52 pontos) Itapecerica da Serra (375ª do estado de SP, com 63,88 pontos) Itapevi: 380ª do estado de SP, com 63,82 pontos) Carapicuíba: 475ª do estado de SP, com 62,87 pontos) São Roque 531ª do estado de SP, com 61,09 pontos) São Lourenço da Serra 555ª do estado de SP, com 61,42 pontos) Araçariguama (585ª do estado de SP, com 60,74 pontos) Embu-Guaçu (619ª do estado de SP, com 59,24 pontos) Pirapora do Bom Jesus (638ª do estado de SP, com 57,99 pontos) Juquitiba (639ª do estado de SP, com 57,91 pontos)





Como o índice foi feito?



O índice é composto por 57 indicadores separados em três grupos principais. São eles:



Necessidades Humanas Básicas: avalia se o brasileiro tem acesso a comida, saúde, moradia, segurança.

Fundamentos do Bem-Estar: analisa acesso à educação fundamental, vida saudável, contato com a natureza.

Oportunidades: analisa os dados a respeito de direitos individuais e acesso ao ensino superior.



O levantamento feito pelolevou em consideração as cidades que integram o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) e o Conisud (Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo), totalizando 17 municípios.Com cerca de 287 mil habitantes, conforme dados do Censo de 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cotia somou pontuação de 66,08, ficando atrás, somente, de Santana de Parnaíba (68,04 pontos) e de Barueri (com 66,54 pontos).De acordo com o levantamento, Cotia é a 159ª cidade do estado de São Paulo com o melhor índice de qualidade de vida.