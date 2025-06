Homem levanta suspeita ao carregar ovos nas mãos e GCM recupera carga roubada em Cotia

Carga de ovos era avaliada em R$ 16 mil

Foto: Reprodução / GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia recuperou uma carga de ovos roubada no centro da cidade no último sábado (31). A carga era avaliada em R$ 16 mil.

As viaturas receberam informações via rádio sobre o roubo de um caminhão carregado com ovos e iniciaram o patrulhamento.Segundo a GCM, o Smart Cotia – por meio dos totens de segurança e dos radares de trânsito – registrou a passagem do caminhão seguindo no sentido do Jardim Sandra.Ao se deslocarem, os agentes suspeitaram de um indivíduo carregando uma caixa de ovos nas mãos e realizaram a abordagem. O fato ocorreu no bairro Paisagem Casa Grande.De acordo com a GCM, no interior do veículo e do imóvel em que o automóvel estava estacionado, foram encontradas mais caixas de ovos. Ao ser questionado pelos guardas, o homem admitiu que a carga era roubada.Foi dada voz de prisão ao suspeito que, embora tenha negado participação no roubo, confessou que ficou responsável por cuidar da carga deixada no local.O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia, o veículo que estava com parte da carga roubada foi recolhido e o homem encaminhado para a Cadeia Pública de Cotia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Cotia.