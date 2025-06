Boliche com pistas modernas e tecnologia de ponta chega ao Central Park neste mês; VÍDEO

Anúncio foi divulgado pelo shopping nas redes sociais

Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, inaugura, neste mês de junho, o Boliche Club.

A nova atração, segundo o empreendimento, contará com pistas modernas de Green Bowling e tecnologia de ponta, além de área de games com simuladores eletrônicos, bar e restaurante.O shopping também anunciou a chegada do cinema, com 800 lugares divididos em cinco salas, entre elas, uma sala vip, duas salas semi-vips e mais duas salas tradicionais. A data da inauguração do cinema, no entanto, não foi divulgada.