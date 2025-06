Atriz global, Fernanda Souza promove academia Ultra em Cotia, que tem 1ª mensalidade por R$ 9,90

Quer testar? A Ultra Academia oferece 3 dias de graça

Se você está em busca de uma academia moderna, bem equipada e cheia de boas energias em Cotia, a Ultra Academia é o lugar ideal para você! E tem mais: a academia tem como garota propaganda a atriz global Fernanda Souza, conhecida por seus papéis marcantes em novelas.

Com um ambiente claro, iluminação vibrante e cores alegres, a Ultra Academia oferece uma ampla variedade de aulas para você se movimentar e cuidar da sua saúde com prazer. Entre as opções, destacam-se Spinning, Pilates, Step Dance, Muay Thai e até Sertanejo, proporcionando atividades dinâmicas e motivadoras para todos os gostos e perfis.

A academia também conta com uma sala cárdio exclusiva e climatizada, equipada com simuladores de escadas, esteiras tecnológicas, elípticos e bikes de última geração, garantindo o melhor para o seu treino cardiovascular.

Venha Experimentar 3 Dias de Aulas Gratuitas!

Pensando em você, a Ultra Academia oferece 3 dias de aulas totalmente grátis para você conhecer o espaço, experimentar as modalidades e sentir a energia do lugar antes de se matricular. E para quem se tornar aluno, tem uma superpromoção: no primeiro mês, você paga apenas R$ 9,90!

Localizada no coração de Cotia, na Avenida Professor Joaquim Barreto, 680, no Atalaia, a Ultra Academia oferece ainda a comodidade de dois estacionamentos gratuitos para seus clientes.

📲 Para mais informações e agendamentos, entre em contato pelo WhatsApp: (11) 97968-1686. Venha fazer parte da família Ultra Academia!