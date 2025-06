Quando o futuro chega mais perto de você: Conheça a FMU Cotia e Granja Viana

Muito mais do que um centro de ensino, a FMU é protagonista de uma revolução educacional









A FMU Level UP organiza sua excelência em sete escolas:

Direito

Saúde

Educação

Engenharia

Business

Criativa (FMU / FIAM FAAM)

Tech



Cada uma com trilhas exclusivas e voltadas para os desafios reais do mundo profissional.



Quem busca pós-graduação ou MBA também encontra uma solução sob medida: mais de 200 opções 100% online, com aulas ao vivo, mentoria de carreira, conteúdos atualizados e cinco certificações em até 8 meses.



Nos polos de Cotia e Granja Viana, a experiência vai além da sala de aula. Acolhimento e estrutura caminham juntos: recepção humanizada, salas modernas, laboratório de informática completo, espaço kids, área de café e banheiros adaptados garantem conforto e inclusão.



Dois endereços de fácil acesso para quem está pronto para dar o próximo passo:



📍 FMU Cotia – Rua José Augusto Pedroso, 19 – Vila São Francisco de Assis



📱 WhatsApp: (11) 4321-2370



📍 FMU Granja Viana – Rua dos Manacás, 436 – Sala 4 – Jardim da Glória



📱 WhatsApp: (11) 5199-9483



A verdadeira mudança começa com o conhecimento. E ele está mais perto do que nunca.









