Alexandre Frota e Cremesp selam acordo após denúncias e pedido de cassação

Conselho de Medicina de SP enviou um ofício à Câmara de Cotia pedindo a cassação do mandato do vereador após invasões em unidades de saúde

Vereador de Cotia, Alexandre Frota. Foto: Câmara de Cotia

O vereador de Cotia, Alexandre Frota, se reuniu nesta segunda-feira (16) com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Dr. Angelo Vattimo, na sede do órgão.

O encontro, segundo o Cremesp, foi solicitado pelo próprio vereador, após o Conselho encaminhar um ofício come ao Ministério Público (MP). No documento, o Cremesp destacou o abuso de poder por parte de Frota, durante as invasões do político em unidades de saúde no município.Durante a reunião, Vattimo apresentou ao vereador as prerrogativas legais do Cremesp,. Também foram esclarecidas as atribuições do cargo de vereador, segundo a legislação vigente.O Conselho disse que, destacandodisse Vattimo.Ao fim da reunião, Frota firmou o compromisso em acionar as Prerrogativas do Conselho caso receba alguma denúncia durante seu mandato, também conversaram sobre a iniciativa de levar, com rapidez, a van itinerante do Cremesp para beneficiar os serviços prestados aos médicos da região de Cotia.Nas redes sociais, Frota comentou sobre o encontro e destacou que o processo foi arquivado pelo Ministério Público., publicou.