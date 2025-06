Trechos da Raposo Tavares voltam a ficar no escuro após revitalização da Ecovias; VÍDEO

Flagrantes da rodovia sem iluminação foram enviados ao Cotia e Cia na noite desta segunda-feira (16)

Trecho da Raposo Tavares em Cotia sem iluminação. Foto: Daniel Harzer / Cotia e Cia

Trechos da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia e na Capital Paulista, voltaram a ficar no escuro. Flagrantes da via sem iluminação foram enviados ao Cotia e Cia na noite desta segunda-feira (16) - veja mais abaixo.



O problema com a iluminação da Raposo já foi tema de reportagem no Cotia e Cia, em maio deste ano. O repórter Daniel Harzer percorreu a rodovia entre os kms 10 e 31 e constatou vários pontos sem luz.



Na ocasião, a Ecovias disse ao Cotia e Cia que já havia realizado intervenções nos kms 10, 13, 14 e 21, incluindo conserto de conexões, substituição de cabos furtados e melhorias nos circuitos elétricos. A nota informou que estavam programadas novas ações nos kms 24 a 25, 28 e 30 a 31.



Após a publicação desta reportagem, a Ecovias Raposo Castello informou ao Cotia e Cia que o sistema de iluminação da rodovia, novamente, foi alvo de furto e vandalismo. Por este motivo, segundo a concessionária, parte da iluminação da Raposo ficou prejudicada nos últimos dias.



“Após a conclusão dos reparos e reestabelecimento da iluminação no trecho que administra da Rodovia Raposo Tavares, no dia 10 de junho, o sistema foi alvo de ações de vandalismo e furtos. Como resultado dessas ações criminosas, a iluminação em alguns pontos da rodovia foi prejudicada – sendo desligada ou apresentando comportamento intermitente (piscando)”, disse em nota.









(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA COM A NOTA DA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO)

Na semana passada, a, responsável pela administração dos trechos que estão com problema, d ivulgou que havia concluído “toda a recuperação do sistema de iluminação” da rodovia. Mas as imagens – que correspondem aos kms 10 e 30 - divergem da nota da concessionária (veja a expliação da Ecovias no final da reportagem).De acordo com a Ecovias, a equipe da concessionária está tomando providências, finalizou a nota.