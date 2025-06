O papel do Animália Park na conservação das aves da Mata Atlântica

O Animália Park participa de um encontro de grande importância no Plano de Ação Nacional das Aves da Mata Atlântica (PAN da Mata Atlântica), coordenado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes). O encontro acontece em Bocaína de Minas, em Minas Gerais (MG).

Especialistas de diversas áreas, como pesquisadoras, designers, técnicos e profissionais de comunicação, estão colaborando para criar materiais que serão utilizados nas campanhas de conscientização, ajudando a dar visibilidade ao trabalho de conservação realizado no bioma., afirma Thais Gomes, bióloga e coordenadora de aves do Animália, que está representando o parque nesta iniciativa.Além de ser um dos principais participantes no desenvolvimento de campanhas de comunicação e materiais educativos para as próximas ações de conservação, o Animália Park também contribui no Plano de Manejo Populacional (PMP).O PMP em que o Animália está envolvido tem como foco a conservação de duas aves extremamente ameaçadas de extinção: a jacutinga e o mutum do sudeste.Essas espécies, que são mantidas em um setor separado e protegido dentro do Animália, demandam cuidados específicos para garantir sua sobrevivência.O objetivo principal do PMP é organizar um manejo adequado para essas aves e mobilizar ações que mudem o cenário de suas populações.O Animália Forest é uma área do Animália Park com um aviário de 10 mil metros quadrados, onde 654 aves de 112 espécies vivem soltas.Essa parte do parque oferece aos visitantes uma experiência imersiva, permitindo a observação de aves em liberdade e proporcionando uma maior conexão com a biodiversidade da Mata Atlântica.Além de ser um espaço de lazer, o Animália Forest também desempenha um papel educacional, sensibilizando o público sobre a importância da conservação das espécies e dos ecossistemas naturais.