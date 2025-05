Temperatura em Cotia deve despencar para 7ºC nesta semana; saiba o dia

Preparados para enfrentar a primeira grande onda de frio do ano? É o que aponta a previsão. Confira

Foto: Agência Brasil

Em Cotia, a temperatura terá uma mudança brusca a partir desta quinta-feira (29), segundo o site Climatempo. Nesta terça-feira (27), os termômetros registram máxima de 25ºC e mínima de 13ºC.

Mas, a partir de quinta, a temperatura deve despencar ainda mais na cidade, com mínima prevista de 11ºC e máxima que não deve passar dos 17ºC.Na sexta-feira (30), o frio deve ficar ainda mais intenso. De acordo com o Climatempo, a mínima deve ser de 7ºC e a máxima não passa de 20ºC.O frio ocorre devido a uma massa de ar polar que deve começar a avançar pelo Sul, se intensificando nas demais regiões em seguida. Essa deve ser a primeira grande onda de frio do ano.