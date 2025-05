Bombeiros suspendem buscas por corpo de mulher jogada no Rio Tietê pelo ex, em Osasco

Buscas foram suspensas hoje, após seis dias de operação

Amanda de Almeida, 32. Foto: Arquivo pessoal

O Corpo de Bombeiros suspendeu, nesta terça-feira (27), as buscas pelo corpo de Amanda Caroline de Almeida, de 32 anos, morta pelo ex-marido e jogada no Rio Tietê, em Osasco.





O ex-marido, Carlos Eduardo Ribeiro, foi preso em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver na última quarta-feira (21). Ele confessou ter matado Amanda asfixiada e posteriormente jogado seu corpo no rio. A vítima estava desaparecida desde o dia 17 de maio quando foi vista pela última vez em Osasco.Após avaliação técnica, concluiu-se que não há novos indícios que permitam a continuidade das buscas de forma efetiva e eficiente. Segundo os bombeiros, o caso seguirá sob monitoramento e a qualquer momento poderá ser reavaliado caso surjam novas informações.De acordo com depoimentos de familiares, ela e o ex passaram 16 anos casados, mas tinham se separado há cerca de 2 meses depois que ele a agrediu em uma briga. Amanda era a mãe dos três filhos do casal.