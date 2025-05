Morre filha de coronel da PM do Acre após incêndio em Itapecerica da Serra

Ysla Kinpara, 33, sofreu queimaduras devido a um incêndio que aconteceu na tarde de quinta (22); ela ficou internada, mas não resistiu aos ferimentos

Foto: Arquivo pessoal

Morreu, nessa segunda-feira (26), a filha do coronel Marcos da Silva Kinpara, da Polícia Militar do Acre. A jovem Ysla Brendha de Souza Kinpara, de 33 anos, sofreu queimaduras devido a um incêndio que aconteceu na tarde de quinta-feira (22), em Itapecerica da Serra. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo o portal, a residência que pegou fogo fica localizada na Estrada Joaquim Cardoso Filho. Uma vizinha ouviu um barulho e, ao verificar o que era, viu a casa em chamas. Ela prestou socorro e acionou o SAMU.Ysla foi socorrida ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra, onde permaneceu internada até segunda-feira, mas não resistiu aos ferimentos.O caso foi registrado como incêndio e comunicação de óbito na Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, que requisitou perícia.