Shopping em Cotia recebe festival de churrasco com programação musical nesta semana

Evento gastronômico começa nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25); saiba mais

Imagem ilustrativa / Freepik

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, será palco da primeira edição paulista do Made in Fogo, um festival que celebra a paixão nacional pelo churrasco. O evento começa nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25).

O festival será montado no estacionamento G3 e contará com estações de churrasco comandadas por assadores renomados.Para acompanhar, o público poderá aproveitar chopp gelado, drinks especiais e uma programação musical com shows ao vivo durante o evento.Na sexta-feira, quem abre a programação musical é a banda Vim de Marte, com o show “A Festa Rock Brasil”, às 19h30.No sábado, o dia começa com o AC/DC Cover Brasil, às 13h, apresentando o espetáculo “Let There Be Rock”, seguido por um pocket show às 17h. Às 19h, o palco recebe o grupo Instinto Coletivo, com um tributo à banda O Rappa.No domingo, a agenda segue com o show da banda Confisco – Tributo ao Charlie Brown Jr., às 13h, outro pocket show às 16h, e o encerramento fica por conta do grupo Keep The Faith, cover de Bon Jovi, às 17h30.O evento também oferece um espaço kids gratuito para a diversão das crianças, além de um lounge pet, garantindo que os animais de estimação também participem da festa.