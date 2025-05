Com inscrições abertas, Fatec Cotia oferece 200 vagas em 6 cursos superiores gratuitos

Inscrições vão até o dia 6 de junho; conheça os cursos oferecidos pela instituição

Foto: Vagner Santos





Até o dia 6 de junho, estão abertas as inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2025 da Faculdade de Tecnologia de Cotia (Fatec Cotia).

Ciência de Dados (noite) - 25 vagas

Comércio Exterior (manhã) - 25 vagas

Desenvolvimento de software multiplataforma (noite) - 25 vagas

Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização (manhã) - 25 vagas

Gestão da Produção Industrial (manhã) - 25 vagas (noite) - 25 vagas

Gestão Empresarial (manhã) - 25 vagas (noite) - 25 vagas

As vagas (ao todo 200) são para cursos superiores gratuitos. Os interessados em se candidatar devem acessar o site da instituiçãoA unidade de Cotia (Rua Nelson Raineri, 700 - Bairro do Lageado) oferece seis cursos de graduação gratuitos, nas modalidades presencial e a distância.A prova será aplicada no dia 29 de junho, às 13h. A lista de classificação e 1ª chamada será divulgada no dia 14 de julho no site da Fatec.