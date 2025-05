Quem eram os operários que morreram em obra de condomínio na Raposo Tavares

Trabalhadores morreram após queda de elevador; caso aconteceu no condomínio Reserva Raposo, na região do Butantã

Foto: Reprodução / TV Globo

A queda de um elevador de carga deixou três operários mortos na obra de um condomínio residencial no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (19). A causa do acidente é investigada.

João Henrique da Silva Matos, de 20 anos;

Raimundo Conceição dos Santos Júnior, de 26 anos;

Amarildo Alves da Conceição, de 43 anos.

O caso aconteceu no condomínio Reserva Raposo, na altura do km 18,5 da Rodovia Raposo Tavares.Segundo o Corpo de Bombeiros, o equipamento que despencou do 17º andar da obra se chama "elevador de cremalheira". Ele consiste numa cabine que se movimenta por trilhos verticais, instalados na parte externa dos prédios e que podem ser transportados materiais de construção e pessoas.As três vítimas morreram ainda no local e foram identificadas:Em nota, o condomínio Reserva Raposo lamentou o ocorrido e afirmou que já cobrou respostas da construtora responsável., disse.A BRZ Construtora, por sua vez, informou que as causas do acidente estão sob investigação e que a perícia técnica da polícia já foi acionada.A construtora disse ainda que está colaborando com as investigações e prestando todos os esclarecimentos necessários às autoridades.A Prefeitura de São Paulo lamentou as mortes e informou que a obra possui os alvarás necessários.