Serviço funerário gratuito em Cotia: saiba quem tem direito e como fazer a solicitação

As famílias que se enquadram nos pré-requisitos estabelecidos no contrato de concessão dos cemitérios municipais de Cotia podem pedir gratuidade no serviço funerário de entes queridos e familiares.

A gratuidade está garantida às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal.

A gestão dos cemitérios municipais é feita pelo Grupo Colinas, empresa responsável pelo serviço funerário, velório e sepultamento.



Quem tem direito à gratuidade?



De acordo com a legislação municipal, os moradores de Cotia que atendem aos requisitos abaixo podem ter acesso ao serviço funerário gratuito:

Atestado ou declaração de óbito;

Comprovante de residência em Cotia por prazo estabelecido conforme legislação municipal (dois anos);

Comprovante ou declaração de ausência de renda de todos os membros da família que residam no mesmo endereço;

Documentos pessoais do cônjuge/companheiro (a) ou, na ausência, dos filhos ou pessoa que comprove convivência;

Inscrição válida e atualizada no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.

Se no momento da solicitação da gratuidade no serviço funerário a família não tiver Cadastro Único ou não estiver com a inscrição válida ou atualizada, deverá realizar a contratação do serviço abrangido pela gratuidade (serviço simples com cerimonial incluso) com um prazo de pagamento do preço público estendido para 30 dias.Dentro deste prazo, a família deve apresentar o cadastro e/ou a sua validação para que a cobrança seja cancelada. Se não o fizer, ou se o perfil não estiver enquadrado nos requisitos, a cobrança dos preços públicos será efetivada ao final dos 30 dias da data da solicitação.A gratuidade assegura os seguintes serviços e itens essenciais: