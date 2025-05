Moto roubada em Cotia é localizada pela PM dentro de residência em Carapicuíba

Outras duas motocicletas com registros de roubo e furto também foram encontradas no mesmo cômodo da residência

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) localizou, nesta segunda-feira (13), em Carapicuíba, três motocicletas com registros de furto e roubo: uma Honda CG 125 Fan vermelha, uma XRE 190 verde e uma Yamaha MT-07 sem placa, identificada pelo chassi como produto de roubo em Cotia.

Além das três motocicletas, as equipes encontraram 284 gramas de maconha, uma balança de precisão, dois celulares e plásticos para embalo da droga. O caso ocorreu em uma residência na Rua Tapira, na Vila Janete.Uma equipe da PM patrulhava a região da Rua Sertaneja, em Carapicuíba, quando foi abordada por um homem que relatou ter tido sua motocicleta furtada. A localização do veículo, segundo rastreamento, apontava para um imóvel na Rua Tapira. Diante da informação, os policiais se dirigiram ao endereço junto com o solicitante.No local, a moradora autorizou a entrada da equipe e com o apoio de outras viaturas foi feita uma varredura no imóvel. No quarto da filha da proprietária, os policiais encontraram as três motocicletas e, em outro cômodo, a droga e os materiais usados para o tráfico.Diante dos fatos, mãe e filha foram conduzidas ao 3º Distrito Policial de Carapicuíba, onde a autoridade policial tomou ciência do ocorrido. As motocicletas foram apreendidas e os entorpecentes recolhidos para perícia.