Eventos religiosos e culturais agitam Cotia a partir desta quinta-feira; confira a programação

Festa da Congada de São Benedito acontece neste final de semana e é uma das atrações da agenda cultural

A Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia divulgou a programação cultural que vai agitar a cidade com diversas atrações gratuitas para pessoas de todas as idades.

Entre as atividades, estão: BiblioSesc com empréstimos de livros, são mais de quatro mil exemplares no acervo; sessão de cinema na biblioteca; Feira de Artes no Boulevard; Batalha de Rima; Sarau; Festa de Nossa Senhora de Fátima e Congada de São Benedito de Cotia.Agenda Cultural de 15 a 18 de maio de 202515/05, às 10h: BiblioSesc na Praça da Matriz (rua Senador Feijó, 12, centro)15/05, às 17h: Cinema Pontos MIS – Filme: Triunfo – Biblioteca Batista Cepelos (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Pq. Bahia)16, 17 e 18/05, das 12h às 21h:38ª Festa de Nossa Senhora de Fátima – Recinto em frente à Prefeitura, com comidas típicas, música e celebração (av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347, Jd. Nomura)17/05, das 9h às 17h: Feira de Artes Boulevard Cotia (rua Senador Feijó, centro)17/05, às 15h: Cinema Pontos MIS – Filme: O pergaminho vermelho – Biblioteca Batista Cepelos (av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Pq. Bahia)17/05, às 15h: Sarau ‘O verso é livro’ – Casa Marielle Franco (Rua dos Bandeirantes, 322 – Portal Primavera)17/05, das 18h às 20h: Batalha de Rima com Cotia tem Rap – Praça Joaquim Nunes (av. Nossa Senhora de Fátima, Vila Monte Serrat)17/05, das 17h às 23h, e 18/05, das 17h às 21h:74ª Congada de São Benedito, um encontro de fé, cultura e tradição afro-brasileira (rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, Vila São Joaquim)