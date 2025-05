Acidente foi registrado por volta das 13h30 no km 26

Imagens: Aconteceu em Cotia e Região

Um engavetamento envolvendo seis veículos provoca lentidão na Raposo Tavares na tarde desta segunda-feira (12).

O acidente foi registrado por volta das 13h30 no km 26, em Cotia, no sentido Capital Paulista.Segundo a Ecovias Raposo Castello, concessionária responsável pelo trecho, o acidente deixou uma vítima com ferimentos leves. Há interdição de uma faixa.