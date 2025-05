Etec Cotia está com inscrições abertas para o Vestibulinho do 2º semestre

Valor da taxa é de R$ 30 e a prova será aplicada no dia 6 de julho

Foto: Centro Paula Souza





As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão com inscrições abertas para o Vestibulinho do segundo semestre.Os candidatos devem fazer a inscrição até dia 10 de junho, exclusivamente, pelo novo site do processo seletivoO valor da taxa é de R$ 30 e a prova será aplicada no dia 6 de julho, às 13h30.Esta é uma oportunidade para quem deseja qualificação profissional técnica gratuita e de qualidade.Em Cotia, a Etec oferece 40 vagas para o ensino público gratuito no curso técnico modular em administração.Podem se inscrever quem concluiu ou está cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio.12 a 15 de maio: solicitação de redução da taxa de inscrição12 de maio até 10 de junho: inscrições para o Vestibulinho das Etecs26 de junho: divulgação dos locais de prova6 de julho, às 13h30: realização da prova7 de julho, a partir das 15 horas: divulgação dos gabaritos oficiais10 de julho, a partir das 16 horas: divulgação da classificação geral