Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente no Rodoanel

Ocorrência foi registrada no km 80 do trecho sul da rodovia; entre as vítimas fatais estão duas crianças, uma de 2 e outra de 7 anos

Foto: Arquivo pessoal

Um acidente entre um veículo e um caminhão no Rodoanel Mário Covas (SP-021) deixou quatro pessoas mortas e um ferido na tarde desse sábado (10).





A colisão foi no km 80 do trecho sul da rodovia, na altura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.



As vítimas fatais são: Paulo Renato de Almeida Júnior, a esposa Tatiane Santos, ambos com 41 anos, e as filhas do casal, Maria Luiza, 2 anos, e Melinda Rebeca, de 7.



Segundo a Polícia Civil, Paulo freou o automóvel, perdeu o controle, passou pelo canteiro central e invadiu a pista contrária, colidindo com o outro veículo.





O motorista do caminhão ficou ferido, foi socorrido e levado a um hospital.