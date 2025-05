Bandido que assaltou casa dos pais da namorada de Neymar em Cotia é solto “por falha no sistema”

Caso aconteceu em novembro de 2023; dos três criminosos envolvidos, apenas um está preso

Um dos criminosos que foram acusados de assaltar a casa dos pais da namorada de Neymar, em Cotia, foi liberado da delegacia mesmo com prisão decretada. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar neste domingo (11).

O caso aconteceu em novembro de 2023. Três homens armados aproveitaram que não havia energia elétrica e conseguiram invadir o imóvel, que fica em um condomínio fechado.Os pais de Bruna, de 50 e 52 anos, foram rendidos e acabaram sendo levados para um dos quartos com as mãos amarradas e bocas amordaçadas. Bruna, por sua vez, não estava na casa no momentoOs acusados de cometerem o crime são: Eduardo Vasconcelos, Pedro Henrique dos Santos e um homem identificado apenas pelo apelido de "Europa".Eduardo confessou sua participação no crime e continua preso até hoje, à espera do julgamento. Europa nunca foi identificado e Pedro está foragido.De acordo com a reportagem, no final do mês passado, policiais militares levaram Pedro para uma delegacia. Mas, depois de algumas horas, ele saiu tranquilamente pela porta da frente porque o mandado de prisão que a Justiça expediu contra Pedro, pelo assalto na casa dos pais de Bruna Biancardi, não aparecia no sistema.O advogado de defesa de Eduardo disse que "tal falha processual coloca em xeque não só o processo em si, mas afeta toda a credibilidade do sistema de justiça do nosso país."