Danielzinho Grau publica vídeo em que toma arma de suspeito durante suposto assalto

Vídeo publicado hoje nas redes sociais do influencer já passa de 4 milhões de visualizações

Imagem: Redes Sociais

O influenciador digital Danielzinho Grau publicou, nesta quarta-feira (21), um vídeo em que reage a um suposto assalto nas ruas de São Paulo. Na gravação, publicada em suas redes sociais, o criador de conteúdo — que acumula mais de 2 milhões de seguidores — aparece desarmando um homem que seria o autor da abordagem.

, disse ele no vídeo, que já passa 4 milhões de visualizações.O influenciador chegou a recuperar seu próprio relógio e ordenou que o suposto assaltante deixasse o local:, disse.O indivíduo, em seguida, aparece fugindo em uma motocicleta. O episódio ocorreu em frente ao Hospital do Coração (Hcor), localizado no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.Veja o vídeo abaixo: