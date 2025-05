Casal tem moto roubada na região central de Cotia

Crime aconteceu na rua Maurício Xavier de Oliveira, na noite de sábado (24). Ninguém foi preso

Crime aconteceu na rua Maurício Xavier de Oliveira. Foto: Google Street Views

Um casal teve a moto roubada no Jardim Central, em Cotia, no início da noite deste sábado (24). O crime aconteceu na rua Maurício Xavier de Oliveira. Ninguém foi preso.

Segundo o registro na delegacia, as vítimas foram surpreendidas por dois indivíduos que estavam caminhando pela via. Eles correram em direção à moto e empurraram o casal. A dupla conseguiu roubar a moto e também um aparelho celular.Ainda de acordo com o registro policial, com a queda, o homem teve uma lesão no tornozelo. O celular foi recuperado momentos depois no Jardim Leonor, sob entulhos, na rua Tornoplex.O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.