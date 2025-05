Por que sentimos mais fome no frio? Veja dicas para manter a alimentação equilibrada

Nutrição Modo On: Quando as temperaturas caem, um mecanismo fisiológico bem interessante acontece com a gente; entenda como funciona

Foto: Freepick

Nutrição Modo On, por Grazi Fernandes: Já percebeu que nas épocas mais frias do ano a nossa fome aumenta? Isso é normal e tem uma explicação fisiológica que justifica essa sensação. Mas cuidado, é neste período que geralmente ganhamos um peso extra na balança. Entenda:





Quando as temperaturas caem, um mecanismo fisiológico bem interessante acontece com a gente. O corpo humano, na sua condição de máquina exemplar, na tentativa de nos manter em equilíbrio frente às adversidades, como por exemplo, o frio, faz com que a produção de calor seja otimizada, gastando mais energia (calorias) para isso. O objetivo neste sentido é manter nossa temperatura corporal em níveis ideais, em torno de 36 a 37ºC.Na teoria, este gasto de calorias deveria nos emagrecer, correto? Bom, parcialmente! Pois agora a gente precisa pagar a conta, afinal, ninguém trabalha de graça!O que ocorre agora é que, com esse maior gasto energético, o metabolismo acelera e, com isso, há a necessidade de mais nutrientes (aqueles que foram gastos), havendo a sinalização para a produção de mais grelina - hormônio que aumenta a sensação da fome. E o que nós fazemos? Comemos e conta paga!Ahhh, mas ninguém quer comer vegetal no frio, não é mesmo? É aqui que vem o cuidado: normalmente, a nossa procura é por alimentos mais calóricos e que vão nos dar um conforto maior diante do frio, isso é quase que automático. E são justamente estes alimentos que vão repor as energias gastas: alimentos mais palatáveis e mais calóricos.Sabendo disso, devemos ter controle neste consumo e manter o consumo de legumes, frutas e vegetais e especialmente o volume de água para driblar o aumento da fome e evitar descompensar com alimentos que em pouco volume podem trazer um grande aumento de peso.Vale salientar que é neste período que há mais doenças respiratórios e vírus circulantes, portanto, é no frio que mais se faz necessário mantermos o aporte de minerais, vitaminas, hidratação e fibras que estão justamente nos grupos alimentares que a maioria diz não combinar com a época. No final das contas, fazemos tudo ao contrário.Isso tudo é de fato um mecanismo de defesa: ao perceber a baixa temperatura, o corpo entende isso como uma ameaça e vai buscar proteção e formas para se manter vivo, aumentando a demanda por calorias e a sensação de fome para fornecer a energia necessária frente a este gasto.