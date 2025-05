‘Mães de bebê reborn' não têm direito a banco preferencial nos ônibus de Cotia, diz empresa

REPERCUSSÃO



O anúncio vem à tona após repercussão nas redes sociais, entre brigas na justiça de ex-casais por “guarda” de bebês reborn e até projetos de lei que visam proibir atendimentos em unidades de saúde pública para as bonecas.



Nas redes sociais, usuários passaram a mostrar suas rotinas com bebês reborn, que costumam ter nomes e, até mesmo, documentação. Os relatos simulam comportamentos de bebês reais, com episódios de choro e de alimentação por mamadeira, e até a procura médica.



O QUE SÃO BEBÊS REBORN?



Os bebês reborn são bonecos hiper-realistas, produzidos com riqueza de detalhes para se assemelharem a recém-nascidos reais. Criados artesanalmente eles são utilizados tanto como itens de coleção quanto para fins terapêuticos, especialmente entre mulheres que enfrentam luto gestacional ou infertilidade.



Apesar de parecerem reais, não são crianças vivas, portanto, não geram direitos previstos para mães ou responsáveis por bebês de verdade, especialmente em espaços públicos como o transporte coletivo.