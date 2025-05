Com carga de R$ 900 mil, caminhão roubado em Campinas é recuperado pela GCM de Cotia

Motorista foi vítima de sequestro e foi libertado em Taboão da Serra logo depois de o caminhão ter sido localizado

Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia recuperou um caminhão roubado carregado com uma carga avaliada em cerca de R$ 900 mil, neste domingo (18). O veículo foi encontrado no Parque das Nascentes, na divisa com Embu das Artes.

Segundo a GCM, o motorista do caminhão havia sido sequestrado pelos criminosos em Campinas, interior de São Paulo, e foi libertado na cidade de Taboão da Serra, logo depois de o caminhão ter sido localizado.No interior do caminhão havia um equipamento chamado Jammer, popularmente conhecido como ‘chupa-cabras’, que serve para bloquear o sinal do rastreador. Na última leitura feita pela empresa, o caminhão estava em Campinas.Ao avistarem o veículo, os agentes fizeram consulta do emplacamento e, no seu interior, encontraram o Jammer conectado a uma bateria auxiliar no banco do passageiro. Uma viatura permaneceu no local enquanto uma equipe se deslocou à Delegacia de Cotia para apresentar o caso.Em contato com a empresa responsável pelo caminhão, foi informado que o motorista não dava notícias desde o dia anterior. As autoridades de segurança passaram a procurar pistas do crime pela região.Com a localização do caminhão pela GCM de Cotia, os criminosos decidiram soltar o refém em um ponto de Taboão da Serra, local em que foi localizado e trazido para a Delegacia de Cotia para prestar depoimento.O alvo dos criminosos era a carga que, possivelmente, seria retirada do local assim que constatassem que o veículo não estava mais sendo rastreado. O caminhão foi retirado do local pela empresa responsável com a sua carga preservada.