Plataforma permite consultar os pontos de coleta de resíduos em Cotia; saiba como

Por meio de geolocalização, o sistema indica os locais de entrega mais próximos do usuário; ferramenta virtual, chamada de Eco Mapa, foi lançada pela Cetesb

Foto: Governo de SP

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) lançou o Eco Mapa, plataforma digital que permite ao cidadão consultar os pontos de coleta de resíduos sujeitos à logística reversa no estado.

Embalagens em geral: Colégio Rio Branco (Rodovia Raposo Tavares, 7200, Lageadinho). Materiais coletados: Embalagens em geral, Produtos eletrônicos e Pilhas e baterias;

Colégio Rio Branco (Rodovia Raposo Tavares, 7200, Lageadinho). Materiais coletados: Embalagens em geral, Produtos eletrônicos e Pilhas e baterias; Pneus : Rua Nitaro Nakamura 100, Jardim Sabiá;

: Rua Nitaro Nakamura 100, Jardim Sabiá; Óleo comestível : EE Zacarias Antonio da Silva - Parque Bahia; EE Batista Cepelos (Centro de Cotia); Fundação Ernesto Benedito De Camargo (Av Professor Manoel Jose Pedroso, 225); E.E. Vila São Joaquim II (Jardim Leonor); Centro Educacional De Cotia (R Prof Cinyra Cruz, 98, Centro);

: EE Zacarias Antonio da Silva - Parque Bahia; EE Batista Cepelos (Centro de Cotia); Fundação Ernesto Benedito De Camargo (Av Professor Manoel Jose Pedroso, 225); E.E. Vila São Joaquim II (Jardim Leonor); Centro Educacional De Cotia (R Prof Cinyra Cruz, 98, Centro); Medicamentos: Raia Drogasil S/A - Granja Viana (Av. São Camilo, 1172, Granja Viana);

Raia Drogasil S/A - Granja Viana (Av. São Camilo, 1172, Granja Viana); Pilhas e baterias: Companhia Brasileira de Distribuição - Granja Viana II - Avenida José Giorgi 1250, Granja Viana II

A ferramenta é complementar ao Painel Dinâmico de Logística Reversa, divulgado pela agência em 2024.Por meio de geolocalização, o sistema indica os locais de entrega mais próximos do usuário – as informações são autodeclaratórias, reportadas pelos entes de Logística Reversa do estado de São Paulo.Estão incluídos pontos de coleta de resíduos como embalagens de agrotóxicos, pneus, baterias automotivas, lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos e óleos lubrificantes usados.O Eco Mapa reúne dados enviados por empresas e entidades gestoras à Cetesb, que atualiza as informações conforme o andamento dos sistemas de logística reversa no estado.Lembrando que esses endereços estão divulgados na plataforma da Companhia. A recomendação é consultar os locais antes de levar os produtos.utilizou a ferramenta virtual nesta terça-feira (20). De acordo com a pesquisa, utilizando o CEP do município, a reportagem traz abaixo os endereços dos pontos de coleta com seus respectivos produtos: