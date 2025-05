Cotia recebe Circuito Sesc de Artes com atividades culturais gratuitas neste sábado (24)

Programação Conta com Atividades Para Todas as Pessoas







24 de maio (sábado) | 14h às 18hPraça da Matriz - Cotia SPProgramação completa no site: sescsp.org.br/circuitosescdeartes Em caso de chuva, verifique o novo local.

A 17ª edição do Circuito Sesc de Artes 2025 vai passar por Cotia no próximo sábado, dia 24 de maio, das 14h às 18h. Quem for até a Praça da Matriz no centro da cidade, vai poder conferir diferentes atrações, gratuitas e abertas ao público, oferecidas à população em uma iniciativa do Sesc São Paulo, e proporcionada pela unidade do Sesc Campo Limpo, dialogando com a proximidade do território em que está inserida, em parceria com as prefeituras municipais e sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo locais.Nas artes visuais e tecnologias, o público descobre novos jogos de tabuleiro com foco na diversidade cultural na atividade Jogando os Afrogames, mediado pelo estúdio Maloca Games. Em Stencil, Sticker e Lambe Lambe, Mimura Rodriguez conduz uma oficina prática e apresenta a história da arte urbana e suas técnicas, com produções explorando a fauna e a flora brasileiras.Em circo, as Gêmeas Dias e a Trupe Cirandá apresentam Ciranda, espetáculo inspirado nas brincadeiras de roda. O grupo, de São Bernardo do Campo, une artes circenses e cultura popular em uma montagem cheia de música ao vivo. A literatura ganha destaque com a Infusão Literária, da Cia. EntreContos. Essa mediação de leitura cria espaços acolhedores com especiarias aromáticas, buscando resgatar memórias afetivas e emocionais, além de promover o interesse pelos livros e o diálogo com saberes africanos.Na música, a Rádio Oz, com o DJs Bruxxo, de Osasco, faz uma viagem para as décadas de 1980 e 1990. A discotecagem simula um programa de rádio, com locução e vinhetas, e um repertório que abrange clássicos do rock, black music, disco, jazz e música brasileira. Nas artes cênicas, A Próxima Companhia encena Os Tr3s Porcos, uma montagem que utiliza as linguagens da rua e do circo para abordar, de forma cômica e reflexiva, a temática do direito à cidade e à moradia, a partir da conhecida fábula infantil.Circuito Sesc de Artes 2025