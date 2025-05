Passageira de carro morre após passar mal na Raposo Tavares em Cotia

Mulher teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ao dar entrada no hospital

Imagem ilustrativa / Ecovias

Uma passageira de um Fiat Palio morreu no início da noite desta terça-feira (13) após passar mal dentro do veículo.

A ocorrência foi registrada pela concessionária Ecovias Raposo Castello no km 28, em Cotia.De acordo com informações da concessionária, o veículo parou na base do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) devido a uma passageira que apresentava agravamento de saúde.A equipe da ambulância prestou atendimento, pois a passageira entrou em parada cardiorrespiratória. Ao chegar ao hospital, o óbito foi confirmado.A identidade da vítima não foi divulgada.