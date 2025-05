Ecovias instala 7 câmeras de monitoramento na Raposo Tavares, de Cotia até SP

Saiba onde estão instalados os novos equipamentos

Raposo Tavares. Foto: Ecovias Raposo Castello

A Ecovias Raposo Castello instalou sete câmeras de monitoramento na rodovia Raposo Tavares, nos trechos de Cotia e São Paulo.

As imagens captadas, segundo a concessionária, já estão em uso pelo Centro de Controle de Operações (CCO).Os novos equipamentos visam permitir uma atuação mais ágil das equipes de apoio ao usuário, com identificação de ocorrências e melhoria no tempo de resposta a emergências e na gestão do tráfego.As câmeras estão instaladas nos kms 10, 12, 17, 19 e 20, em São Paulo, e nos kms 28 e 31, em Cotia.De acordo com a Ecovias, o sistema atual utiliza câmeras mais modernas que as anteriores,, diz Luiz Roberto Tavares, gerente de Operações da Ecovias Raposo Castello.De acordo com ele,, completou.