Jorge & Mateus, Luan Santana e mais: Festa do Peão de Itapecerica abre venda de ingressos

Evento, considerado o maior do gênero na Grande São Paulo, acontece no mês de julho; confira a programação

Dupla Zé Neto e Cristiano é uma das atrações do evento. Foto: Divulgação

A 45ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra, considerada a maior festa do peão da Grande São Paulo, vai acontecer entre os dias 04 e 12 de julho, no Ginásio de Esportes, região central da cidade.

Nesta semana, a Comissão Organizadora do evento abriu asA festa começa no dia 04 de julho com o show do cantor Gusttavo Lima. No dia 05, quem sobe ao palco é a dupla Zé Neto & Cristiano e a cantora Elis Justi.O segundo final de semana tem a apresentação de Natanzinho Lima e Heitor Costa no dia 08 (véspera de feriado).No dia 11, é a vez do cantor Luan Santana realizar um grande show. E no dia 12 de julho, Jorge & Mateus apresentam a turnê “20 anos de história”, encerrando o evento com grande estilo.04/07 – Gusttavo Lima05/07 – Zé Neto & Cristiano08/07 – Natanzinho Lima e Heitor Costa11/07 – Luan Santana12/07 – Jorge & Mateus