Casal é rendido ao chegar em condomínio e tem carro roubado na região central de Cotia; VÍDEO

Veículo foi encontrado cerca de três horas depois na estrada do Padre Inácio; crime aconteceu em plena luz do dia

Imagens: Reprodução

Um casal foi vítima de assalto e teve o carro roubado no Jardim Central, em Cotia, na manhã desta quarta-feira (14). Eles estavam chegando no condomínio onde residem. O crime aconteceu por volta das 7h30.





Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento do assalto. Dois homens em uma moto ultrapassam o veículo das vítimas e o que está na garupa aponta a arma. Na sequência, o criminoso desce da moto e vai em direção ao carro, ao lado do passageiro, momento em que efetua o roubo.Depois, as imagens não mostram, mas as vítimas descem do carro, que é roubado pelo criminoso que estava armado. A dupla foge para rumo ignorado.Além do automóvel, os bandidos levaram os aparelhos de celular das vítimas, que não ficaram feridas.Cerca de três horas depois, policiais militares encontraram o veículo abandonado na estrada do Padre Inácio, região do Jardim Museu. O carro passou por perícia e foi devolvido ao proprietário.Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.