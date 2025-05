Caucaia do Alto recebe ação de vacinação antirrábica nesta semana

Estrutura da vacinação será montada na Praça dos Romeiros; ação ocorre das 15h às 20h

Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia, por meio do Setor de Zoonoses, realizará uma edição da Ação de Vacinação Antirrábica de Rotina Noturna para cães e gatos em Caucaia do Alto nesta sexta-feira (30), das 15h às 20h.









A estrutura da vacinação será montada na Praça dos Romeiros, centro do distrito.O imunizante de rotina deve ser aplicado anualmente em todos os cães e gatos. Para ser vacinado é preciso que o animal tenha a partir de quatro meses, esteja em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não podem estar prenhes ou amamentando. O atendimento será por ordem de chegada e o responsável pelo animal precisará apresentar documento oficial de identificação.Quem não puder levar o seu animalzinho nos dias de ação, pode fazer o agendamento diretamente com o Setor de Zoonoses, pelo telefone 11 4616-6493. O atendimento agendado acontece às segundas e sextas-feiras, das 9h às 11h, e às quartas-feiras, das 15h às 16h30.