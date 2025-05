Cotia se prepara para a 1ª onda de frio do ano com recorde de temperatura mínima

Veja como fica a previsão até o final de semana

Foto: Agência Brasil

Segundo o Climatempo, a primeira onda de frio de 2025 está se aproximando. Entre os dias 29 de maio e 1 de junho, Cotia enfrentará queda acentuada nas temperaturas e mudanças rápidas nas condições do tempo.

Na quinta-feira (29), a chegada de uma frente fria provocará aumento de nuvens, chuva fraca e início da queda nas temperaturas. Inclusive, nesta data, está previsto o fenômeno da “mínima invertida”, que ocorre quando as temperaturas mínimas não são registradas nas primeiras horas do dia, mas sim no período da tarde e noite.O destaque, no entanto, fica para a sexta-feira (30), que será o dia mais frio do ano até aqui, com temperaturas podendo ficar na casa dos 7°C em Cotia.No final de semana, o frio continua, com mínima prevista de 12ºC e máxima de 23ºC.Durante os dias de frio intenso, é fundamental redobrar os cuidados com crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais.