Convocação para Assembleia Geral Extraordinária Paysage Serein

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária.





Vargem Grande Paulista, 28 de maio de 2025.Prezado Proprietário,Convocação para Assembleia Geral Extraordinária📅 Data: 28 de junho de 2025 (sábado)🕘 Horário: 09:00h (1ª chamada) | 09h30 (2ª chamada)⏳ Duração estimada: até 2 horas📍 Local: Salão de Festas do ResidencialNa condição de Diretor Presidente da Associação dos Proprietários em Paysage Serein, no uso de minhas atribuições legais, atendendo ao Artigo 39 do Estatuto Social da Associação, convoco a todos os proprietários e/ou titulares de direitos à aquisição de unidades no Residencial a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nas dependências do salão de festas do Residencial, dia 28 de junho de 2025, sábado, às 09:00 horas em primeira chamada, com a presença mínima de 50% dos proprietários, ou às 09:30 horas em segunda chamada, com qualquer quantidade de proprietários presentes.A pauta da assembleia será a seguinte:A Diretoria é composta pelo Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário. O mandato vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2027.As chapas para os cargos da Diretoria deverão ser entregues à Administradora até o dia 16/06/2025 para validação.O Conselho Fiscal é formado por 3 (três) membros efetivos e o mandato vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2027. As candidaturas poderão ser registradas na assembleia.As propostas elaboradas pela comissão com o acompanhamento do departamento jurídico seguem anexas ao presente edital de convocação para ciência prévia dos senhores proprietários. Caso algum proprietário tenha interesse em propor alguma inclusão/ajuste/alteração deve encaminhar o texto à Administradora até o dia 16/06/2025.Os proprietários que não puderem comparecer poderão fazer-se representar por procuração, contendo a qualificação do procurador e a cláusula de poder concedida, com firma reconhecida, sendo que cada procurador somente poderá representar no máximo 03 (três) mandantes. As procurações deverão ser entregues ao Presidente da assembleia, para serem anexadas à ata e registradas no cartório.Os proprietários que não estiverem em dia com suas obrigações junto à Associação não poderão participar da assembleia e dos assuntos tratados, nos termos do art. 47 do Estatuto Social.Os proprietários que não estiverem com seu cadastro atualizado, poderão procurar a Administradora para atualização antes da data da realização da assembleia;Os proprietários em débito com a Associação poderão procurar a Administradora para regularização em até 03 dias antes da data da realização da assembleia.Comprovantes de pagamento apresentados no dia da assembleia não serão aceitos para liberação de voto, devido ao prazo de compensação bancária.Será obrigatório a apresentação de documento oficial com foto para identificação dos Associados e de seus representantes legais.AtenciosamenteSeverino Circelli JúniorPresidente da Associação