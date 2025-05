Cotia anuncia projeto de entreposto agrícola em Caucaia do Alto; veja detalhes

Projeto inicial apresentado contempla dois galpões para comercialização e uma área de capacitação técnica; entenda como vai funcionar

Foto: Divulgação

A Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia, em parceria com diversas secretarias municipais, CEAGESP, CATI e entidades técnicas, se reuniu nesta semana com agricultores de Caucaia do Alto para discutir ações de fortalecimento da agricultura familiar na região e apresentar o projeto COTIAGRO – Centro de Apoio à Comercialização.

A prefeitura pretende implantar o projeto em uma área pública próxima da Rodovia Bunjiro Nakao, no Loteamento Remanso II. O investimento estimado é de R$ 20 milhões, valor considerado viável para captação por meio de parcerias e recursos federais e estaduais.A audiência reuniu agricultores, autoridades municipais e representantes de instituições estratégicas. O objetivo é viabilizar a instalação de um entreposto agrícola regional, com estrutura adequada para recepção, beneficiamento e escoamento de produtos da agricultura familiar, ampliando o acesso a novos mercados e combatendo a atuação de atravessadores.O projeto inicial apresentado contempla dois galpões para comercialização e uma área de capacitação técnica, totalizando mais de 7 mil m² de área construída, além de um pátio para carga, descarga e realização de feiras e eventos.Os agricultores presentes apoiaram a iniciativa que prevê, ainda, ações de capacitação, regularização via CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar), estímulo ao cooperativismo e inclusão da produção local na merenda escolar., destacou Michel da Silva Alves, secretário municipal de Trabalho e Renda.