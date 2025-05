Sequestro e extorsão: Polícia prende integrantes de quadrilha que agiam em Cotia e região

Prisões aconteceram nesta quarta-feira (14) após cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra os investigados

Foto: SSP

A Polícia Civil, por meio da 1ª e 3ª Delegacias Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), prendeu nove pessoas suspeitas de integrarem quadrilhas envolvidas com sequestro seguido de extorsão em municípios da Grande São Paulo, entre eles Cotia, e no litoral paulista.

As prisões aconteceram nesta quarta-feira (14) após cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra os investigados, decorrentes de crimes ocorridos na zona oeste da capital no ano passado.A 3ª Delegacia apurava um assalto em Perdizes, em novembro. Um homem estava em um carro e ao entrar em casa, foi surpreendido por dois criminosos que desembarcaram de um veículo e realizaram o sequestro.A vítima foi levada até um matagal e obrigada a fazer transferências bancárias. O homem teve o carro, correntes de prata, um celular e um cartão bancário roubados. Ele foi liberado no mesmo dia após seu irmão realizar um pagamento ao bando.Cinco homens e uma mulher que participaram da ação foram detidos, segundo a polícia. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Jandira, Cotia, Carapicuíba, na Grande São Paulo, e na capital paulista.A operação contou com o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Grupo Especial de Reação (GER) e Serviço Aerotático (SAT), do Dope, e com a Delegacia de Homicídios e Grupo de Operações Especiais (GOE) do Deinter 6.