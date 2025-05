Consulta pública vai definir cursos do Instituto Federal em Cotia

Primeira audiência está marcada para o dia 27 de maio; campus deve ser entregue ainda neste ano

Campus será instalado na antiga Europan. Foto: Google Maps

A Prefeitura de Cotia e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) darão início às audiências públicas com o objetivo de levantar dados, eixos tecnológicos e cursos que serão ofertados no campus de Cotia, alinhados às vocações socioeconômicas regionais e às demandas da comunidade.



PRÓXIMAS AÇÕES



A gestão municipal, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e Periferias, Trabalho e Renda, Educação e Indústria, Comércio e Empreendedorismo, realizou uma reunião com a equipe gestora do campus de Cotia e definiu o cronograma com as próximas ações.



Ficou definido que, ainda nesta semana, empresários serão ouvidos pela coordenação do Instituto Federal e da Prefeitura de Cotia com o objetivo de estabelecer um mapeamento das demandas da cidade e encontrar as melhores soluções para o transporte público dos futuros alunos do IF, entre outros encaminhamentos.



O encontro será na sexta-feira (6/05), às 10h, na CIESP de Cotia.

Segundo a reitoria do Instituto,A unidade será instalada no prédio na antiga Europan, na região da Granja Viana.A primeira audiência está marcada para o dia 27 de maio, às 19h, no auditório da Secretaria de Educação, que fica na Rua Jorge Caixe, 306, 1º (Centro Administrativo de Cotia).As próximas audiências estão pré-agendadas para os dias 24 de junho e 22 de julho de 2025.