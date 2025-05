Mães têm entrada gratuita no Thermas da Mata neste final de semana; veja condição

Parque aquático em Cotia tem mais de 15 atrações, incluindo toboáguas radicais, além de espaços dedicados às crianças

Foto: Divulgação

Mães terão entrada gratuita neste final de semana no Thermas da Mata, em Cotia. O parque aquático tem mais de 15 atrações, incluindo toboáguas radicais como o Brabus e o Cyclone, além de espaços dedicados às crianças, como a Beach Kids e a Vila da Mata.





Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares

Mas há uma condição: para ter a entrada franca, a mãe deve estar acompanhada de um adulto pagante. Os ingressos custam a partir de R$64,90 para adultos e R$44,90 para crianças, e é por lote limitado.No domingo (11), a programação inclui show de sertanejo, além das atividades de recreação com a equipe do parque e os mascotes Thermalucos. O parque conta ainda com mais de 20 opções de alimentação.Horário de funcionamento: sexta à segunda, das 10h às 17hIngressos: Adulto a partir de R$64,90 e Infantil a partir de R$44,90.Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP