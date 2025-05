Congada de Cotia chega a sua 74ª edição e anuncia show de encerramento; veja a programação

Evento tradicional da cidade acontece neste final de semana

Congada de Cotia. Foto: Divulgação

A Congada de São Benedito de Cotia – A festa da abolição ‘salve 13 de maio’ - chega a sua 74ª edição neste final de semana (17 e 18 de maio).





Mudou-se para Cotia ainda na adolescência e teve a ajuda do pai e dos irmãos para fundar a Congada no município.





Seu Dito faleceu em 2016 e, desde então, a família Castro e amigos realizam a celebração na semana de 13 de maio na sede, que fica na Vila São Joaquim. Todo ano, congos de diversas partes do Estado de São Paulo participam da festa em Cotia.









Serviço:



74ª Congada de São Benedito de Cotia

Sede da Congada: Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146 – Vila São Joaquim



Programação

Dia 17 de maio de 2025 (sábado)



17h: chegada da Congada Santa Efigênia – Mogi das Cruzes na Câmara de Cotia (Rua Batista Cepelos, 91)

18h: cortejo e transporte do busto da Princesa Isabel da Câmara até a Sede da Congada



19h: Terço na casa do Festeiro, por intenção das almas



19h30: Roda de Capoeira



20h: Running corrida pelas tradições. Inscrições https://www.ravelisports.com.br/evento/2025/corrida-de-rua/2-corrida-congada-viva



21h30: Show Amanda NegraSim

22h30: Show Grupo Sente a Vibe



23h: Show Fabinho Zabumbão



Dia 18 de maio de 2025 (domingo)



9h: Chegada das Congadas Maracatus e Moçambique de São Paulo, Taubaté, Tremembé, São José dos Campos e Pindamonhangaba



10h: Missa em intenção das almas dos escravos na sede de Congada



15h: Encontro das bandeiras e representação da assinatura da Lei Áurea



16h30: Procissão dos Santos Patronos acompanhada das Congadas



18h: Despedida das Congadas



20h: Apresentação da Cia Baru e Expressão Artística – Instituto Gira Sol



O encerramento da festa será marcado pelo show do grupo Negritude Junior. no domingo (18), a partir das 21h, na Vila São Joaquim.

Já estão confirmadas as participações das Congadas Maracatus e Moçambique das cidades de São Paulo, Taubaté, Tremembé, São José dos Campos e Pindamonhangaba, Santa Efigênia, Mogi das Cruzes.

Além de apresentações de artistas locais, como: Amanda NegraSim, Grupo Sente a Vibe, Fabinho Zabumbão, Cia Baru e Expressão Artística – Instituto Gira Sol que se juntam para a celebração da Lei Áurea, a lei de libertação dos escravos brasileiros.

Oficializada em junho de 1951, a Congada de São Benedito, foi trazida para Cotia pelas mãos e talento de Benedito Pereira de Castro, ou apenas, Seu Dito da Congada. Ele nasceu em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, em São Paulo, e foi lá que sua mãe deu origem à Congada da região em celebração à assinatura da Lei Áurea, em 1888, pela Princesa Isabel, que garantiu a liberdade dos escravos.

A Lei 17.619/2023, de autoria da deputada Leci Brandão, declara a Congada de São Benedito de Cotia como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo. Esta importante manifestação cultural já é Patrimônio Cultural e Imaterial de Cotia desde 2014 (Lei Municipal 1.823/2014).