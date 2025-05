Especialistas criticam “novo Rodoanel”, que pretende ligar 3 rodovias importantes da região

Assunto foi debatido em audiência pública realizada na Câmara de Embu das Artes nesta segunda-feira (12)

Foto: Rodolfo Almeida / SEAE

Especialistas e moradores expressaram preocupação com a possibilidade de a Nova Raposo replicar e ampliar os problemas já enfrentados com o Rodoanel, como o aumento da especulação imobiliária, a destruição de áreas de preservação ambiental e a precarização dos recursos hídricos.

O assunto foi debatido nesta segunda-feira (12) em audiência pública realizada na Câmara de Embu das Artes. As discussões levantaram preocupações sobre a falta de um estudo de impacto ambiental aprofundado e a ausência de participação popular no processo de tomada de decisão.A audiência abordou a construção de um “novo rodoanel” interligando a Castelo Branco, a Raposo Tavares e a Régis Bitencourt, e seus potenciais impactos na região,Especialistas enfatizaram que o projeto, da forma como está sendo proposto,, destacou Ricardo Sim, da Sociedade Ecológica Amigos do Embu (SEAE).Além disso, segundo ele, o projeto ignora o direito da população de ser informada e de participar das decisões que afetam seu território,A vice-presidente da Preservar Ambiental, Adriana Abelhão, alertou que a criação de novas alças de acesso ao Rodoanel em Itapecerica da Serra, na iniciativa da prefeitura em conjunto com o governo do estado,A falta de transparência apontada pelas entidades virou, inclusive, ação no Ministério Público. A Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um Inquérito Civil para apurar as circunstâncias da implementação do projeto Nova Raposo.O promotor de Justiça Moacir Tonani Junior frisou que apesar de sua magnitude, o Nova Raposo contou com apenas duas audiências públicas (uma híbrida em São Paulo e outra presencial em Vargem Grande Paulista), além de uma consulta pública com duração de apenas um mês.O promotor de Habitação e Urbanismo considera que esses números apontam umaO MPSP destacou queEntre as providências adotadas, foram pedidos esclarecimentos à Secretaria de Parcerias em Investimentos e à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) quanto aos estudos que fundamentaram o projeto de concessão da rodovia.Procurada pelo Cotia e Cia, a Artesp informou que a concessionária ainda irá definir a realização dos projetos.Disse ainda que, toda e qualquer intervenção viária, passa por aprovação e acompanhamento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), bem como licenças cedidas pela companhia à concessionária., concluiu.O projeto Nova Raposo abrange 115,3 km de rodovia e um investimento de R$ 9,07 bilhões paraO projeto atingirá os municípios de Araçariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.