Estado de SP registra maior taxa de homicídios ocultos do país, revela estudo; entenda

Dados foram divulgados pelo Atlas da Violência, publicado nesta segunda-feira (12)

Imagem ilustrativa / Agência Brasil

O estado de São Paulo registrou a maior taxa de homicídios ocultos do país em 2023, com 4,8 a cada 100 mil habitantes, de acordo com o último Atlas da Violência, publicado nesta segunda-feira (12).

Segundo o estudo, em 2023, o Brasil registrou 3.755 homicídios ocultos, sendo que o estado de São Paulo concentra 60,6% das mortes por causa indeterminada (2.277). Em segundo lugar, vem Minas Gerais (358) e, na sequência, o Ceará (251).Homicídios ocultos são as mortes violentas em que os estados não conseguiram identificar as suas causas básicas – se ocorreram por conta de um acidente, de suicídio ou se foi um homicídio, por exemplo. Estes óbitos são chamados tecnicamente de Mortes Violentas por Causa Indeterminada (MVCI).Os pesquisadores estimaram o número de homicídios ocultos com uma metodologia baseada em modelos de aprendizado supervisionado (machine learning), a partir de dados de mortes por causas não naturais ou violentas ocorridas no Brasil desde 1996.No período entre 2013 e 2023, a soma dos homicídios ocultos foi maior do que a dos homicídios registrados apenas no último ano. São Paulo foi o caso mais extremo: em 2023, o estado deixou de registrar 2.777 homicídios.A Secretaria da Segurança Pública explicou que seus dados são de natureza jurídica e criminológica, diferentemente dos utilizados como referência pelo levantamento e que são coletados pelo DataSUS., disse.