Carro é furtado em condomínio onde mora Guilherme Derrite, secretário de Segurança de SP

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de SP. Foto: Alesp

Um carro foi furtado da garagem do condomínio onde mora o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. O crime ocorreu na última quarta-feira (7). As informações são da BandNews FM.

Segundo a emissora, um criminoso conseguiu entrar no condomínio na capital paulista se passando por morador, acessou a garagem e furtou um carro em poucos minutos e sem qualquer alarde.Procurada, a Secretaria de Segurança Pública confirmou o crime e disse que as investigações seguem em andamento para a identificação do suspeito e recuperação do automóvel.