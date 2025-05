Visita do governo de SP em Cotia traz avanço para novos tratamentos na área da saúde

Governador em exercício, Felício Ramuth esteve no Hospital Regional na semana passada junto com Welington Formiga; saiba o que foi firmado durante a visita

Foto: Divulgação

realizou uma visita técnica no Hospital Regional de Cotia (HRC). Felicio percorreu as alas da UTI Adulto, Pediatria e Psiquiatria e conheceu uma área em estudo para ampliação de leitos da unidade. Na última sexta-feira (14), o governador de São Paulo em exercício, Felicio Ramuth,. Felicio percorreu as alas da UTI Adulto, Pediatria e Psiquiatria e conheceu uma área em estudo para ampliação de leitos da unidade.

Durante o encontro, dois assuntos importantes foram abordados e firmados entre a prefeitura e o governo de estado (veja mais abaixo)., afirmou o governador em exercício.A visita contou com a presença da secretária executiva da Saúde, Priscilla Perdicaris, do prefeito de Cotia, Welington Formiga, além do prefeito de Vargem Grande Paulista, Piter Santos, do Secretário de Saúde de Cotia, Willian Harada, e de vereadores e secretários municipais.Durante o encontro, o prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), reforçou a necessidade de implantação de um centro de oncologia e de hemodiálise no município. Ao receber o pedido, Ramuth afirmou que a Secretaria de Estado da Saúde iniciará um estudo de viabilidade para a implantação dos serviços.Sobre o tratamento de oncologia, o governador em exercício disse que ele poderá ser instalado no próprio hospital e que beneficiária centenas de moradores de Cotia e da região que, quando precisam de tratamento contra o câncer, precisam fazer grandes deslocamentos para cidades vizinhas, como para São Paulo e outros municípios.Já em relação ao serviço de hemodiálise, a expectativa é de que o tratamento comece a funcionar ainda neste ano.O governador em exercício deixou Cotia com o compromisso de levar as demandas do prefeito para o governador Tarcísio de Freitas.